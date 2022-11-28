بعد زياراتهم لمعرض "كفى"..33 شاباً يقلعون عن التدخين في أملج

أعلن 33 شاباً في أملج إقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في تلقي العلاج وذلك خلال زيارتهم لمعرض وعيادة جمعية كفى فرع جدة بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان التوعية بأضرار التدخين والمخدرات بتنظيم من جمعية البر وبالتعاون مع بلدية مركز الشبحة وذلك بحضور من 600 زائر وزائرة، حصل 100 منهم على الاستشارات الطبية.