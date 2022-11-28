بعد زياراتهم لمعرض "كفى"..33 شاباً يقلعون عن التدخين في أملج

أعلن 33 شاباً في أملج إقلاعهم عن التدخين ورغبتهم في تلقي العلاج وذلك خلال زيارتهم لمعرض وعيادة جمعية كفى فرع جدة بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان التوعية بأضرار التدخين والمخدرات بتنظيم من جمعية البر وبالتعاون مع بلدية مركز الشبحة وذلك بحضور من 600 زائر وزائرة، حصل 100 منهم على الاستشارات الطبية.
صرح مدير جمعية كفى فرع جدة الدكتور سلطان رجاء الله السلمي أن الفعالية أقيمت على مدى يومين، وكانت مشاركة الجمعية فيها عبر المعرض التوعوي والعيادة المتنقلة والعرض المسرحي والبرنامج الترفيهي، وركن التوعية بالترفيه (للأطفال) مقدماً شكره لجميع الجهات المنظمة والمشاركة في مهرجان التوعية بأضرار التدخين والمخدرات.
وزار رئيس مركز الشبحة محمد بن سميط الرفاعي معرض كفى، فيما قدم شكره للفريق التوعوي والطبي على الخدمات التي قدموها للزوار، والمساهمة الفاعلة لإنجاح الفعالية.
وفي ختام المهرجان كرم المنظمون جمعية "كفى" حيث سلم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشبحة محمد سالم الجهني فريق كفى المشارك شهادة تقدير معبراً عن إعجابه بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجمعية في سبيل محاربة التدخين والمخدرات.