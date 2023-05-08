مجمع الملك عبدالله الطبي بـ"جدة" يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي

أقام مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بإدارة مكافحة العدوى، بإشراف قسم تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية ومشاركة البرنامج الوطني لمكافحة الدرن، فعاليات اليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار "نظفوا أيديكم"، الذي يحتفل به العالم في 5 مايو من كل عام، وذلك في بهو مبنى العيادات الخارجية.
وركزت الفعاليات التي نظمتها إدارة مكافحة العدوى على نشر الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، وعلى الممارسات الآمنة، مثل: الخطوات الخمس لغسل وتطهير الأيدي، وطريقة غسل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي حسب منظمة الصحة العالمية، وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بنظافة اليدين بفاعلية، وتحقيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المحيط الاجتماعي الذي يوجَد فيه الإنسان، ونقاط تقديم الرعاية الصحية.. كما ركزت على التوعية بطرق الوقاية من انتشار الدرن، ووضع نهاية لمرض الدرن ومكافحته.
وذكرت أخصائية مكافحة العدوى رؤى أحمد الجهني أنه في سياق منع انتشار مرض كوفيد-19، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية، يمكن أن تنتشر الجراثيم من الأسطح أو من أشخاص آخرين في الحالات الآتية: "إذا قمت بلمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك وهما غير مغسولتين - قمت بإعداد أو تناول الطعام والشراب بيديك وهما غير مغسولتين"؛ ولذلك يجب عليك التأكد من غسل يديك في الأوقات الآتية: بعد أن تمخط أنفك، أو تسعل، أو تعطس، وبعد زيارة الأماكن العامة، بما في ذلك المواصلات العامة والأسواق وأماكن العبادة، وبعد لمس أسطح في زيارات العيادات أو المرضى وخارج البيت، بما في ذلك النقود، وقبل الاعتناء بشخص مريض، وأثناء الاعتناء به، وبعد الانتهاء من ذلك، وقبل الأكل وبعده.
وتخلل الفعاليات عرض النموذج الأولي لفكرة مقدمة من مدير إدارة مكافحة العدوى أحمد غرم الله الزهراني، عبارة عن جهاز تنبيه صوتي للتذكير بغسل اليدين داخل المنشأة؛ للحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين؛ للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين، وتقديم الرعاية الطبية عالية المستوى للوصول إلى منشأة صحية خالية من العدوى.