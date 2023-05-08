مجمع الملك عبدالله الطبي بـ"جدة" يحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي

وذكرت أخصائية مكافحة العدوى رؤى أحمد الجهني أنه في سياق منع انتشار مرض كوفيد-19، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز الهضمي، والأمراض الجلدية، يمكن أن تنتشر الجراثيم من الأسطح أو من أشخاص آخرين في الحالات الآتية: "إذا قمت بلمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك وهما غير مغسولتين - قمت بإعداد أو تناول الطعام والشراب بيديك وهما غير مغسولتين"؛ ولذلك يجب عليك التأكد من غسل يديك في الأوقات الآتية: بعد أن تمخط أنفك، أو تسعل، أو تعطس، وبعد زيارة الأماكن العامة، بما في ذلك المواصلات العامة والأسواق وأماكن العبادة، وبعد لمس أسطح في زيارات العيادات أو المرضى وخارج البيت، بما في ذلك النقود، وقبل الاعتناء بشخص مريض، وأثناء الاعتناء به، وبعد الانتهاء من ذلك، وقبل الأكل وبعده.