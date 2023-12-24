رئيس جامعة الملك خالد يكرّم الطلاب أصحاب المشروعات الريادية بسوق العمل

يُذكر أن هذه المشروعات الريادية أصبحت تدرّ أرباحًا في سوق العمل، وهي تطبيق "ركام" ممثلًا من الطالب مشاري مرزوق الدوسري، ومنصة "أرشفة" ممثلة من الطالب عبدالكريم سعد آل شريم الأحمري، وتطبيق "ضمين" ممثلاً من الطالب معاذ سعيد كشم، ونظام "عزام" ممثلاً من الطالب عبدالهادي عائض آل بوسنينة.