رئيس جامعة الملك خالد يكرّم الطلاب أصحاب المشروعات الريادية بسوق العمل

كرّم رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بالمدينة الجامعية بالفرعاء، الطلاب الذين انطلقت مشروعاتهم في سوق العمل عن طريق حاضنة الأعمال بالجامعة في العام 2023م.
جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي.
وقال مدير مركز ريادة الأعمال وحاضنة الأعمال بالجامعة الدكتور ماجد آل عظيمان: إن التكريم يُعد حافزًا للطلاب في مسيرتهم التعليمية والمهنية.
وأضاف أن الجامعة ممثلة في حاضنة الأعمال، تحرص على تأهيل جيل من طلاب وطالبات الجامعة ليكونوا أصحاب أعمال، ودعمهم ومساندتهم لتأسيس أعمال جادة وذات مردود، مما يسهم في تنمية الإنتاج وفتح فرص للعمل والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد "آل عظيمان" أن الجامعة ممثلةً في مركز ريادة الأعمال تدعم أصحاب الأفكار والابتكارات من طلاب الجامعة، وتسهم في التوعية وتعزيز الوعي في مجال ريادة الأعمال. كما تبرز قصص نجاح مشروعات الطلاب والطالبات، وتسعى إلى خلق فرص عمل جديدة.
وقدّم شكره لرئيس الجامعة ولوكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية على دعمهما الدائم والمستمر لما فيه مصلحة طلاب وطالبات الجامعة.
يُذكر أن هذه المشروعات الريادية أصبحت تدرّ أرباحًا في سوق العمل، وهي تطبيق "ركام" ممثلًا من الطالب مشاري مرزوق الدوسري، ومنصة "أرشفة" ممثلة من الطالب عبدالكريم سعد آل شريم الأحمري، وتطبيق "ضمين" ممثلاً من الطالب معاذ سعيد كشم، ونظام "عزام" ممثلاً من الطالب عبدالهادي عائض آل بوسنينة.