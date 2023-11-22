"أفق" تزف 40 متدربة لسوق العمل ضمن برنامج "مسارات التسوق الرقمي"

اختتمت جمعية "أفق" لتنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية، برنامج "مسارات التسويق الرقمي وكتابة المحتوى"، والمنعقد في جمعية التنمية الأهلية بحي الحزام الأخضر بالخبر، والذي استمر لمدة شهرين، بواقع 120 ساعة، وقدم البرنامج المدرب الدكتور محفوظ الغامدي، واستفادت منه 40 متدربة.
وتفصيلاً، شدد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل، على أهمية دور المرأة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تعد أحد مرتكزاتها، منوهًا بأن تمكين المرأة عزز من ثقتها بنفسها، وكشف عن العديد من الأسماء النسائية التي أثبتت نفسها وأصبح يشار لها بالبنان في مختلف المجالات، وشدد المقبل في الوقت ذاته على حرص فرع الوزارة لتفعيل هذا الجانب.
ورحبت مدير عام مركز الأميرة جواهر (مشاعل الخير)، مريم اليحيا، بفكرة الشراكات المجتمعية مع الجمعيات الخيرية، ومنسوبيها، سعيًا من المركز لاستفادة أكبر قدر من أفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق تطلعات المركز مع القطاع الثالث.
ويعد "مسارات" برنامجًا تدريبيًا تطبيقيًا منتهيًا بالتوظيف ويختص في مجال التسويق الرقمي وكتابة المحتوى، وينتهي بالتوظيف ويتضمن التدريب والتطبيقات العملية، التدريب الميداني، الاستشارات والإرشاد التخصصي.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الفتيات من الحصول على فرصة عمل في مجال التسويق الرقمي وكتابة المحتوى وتأهيلهن تأهيلاً مواكبًا لسوق العمل المستقبلي، وتمثلت محاور البرنامج بالنشاط التسويقي كركيزة لأنشطة الأعمال، ونظام التسويق ومكوناته، وسلوك المستهلك والعوامل المؤثرة على عملية الشراء، والتخطيط الاستراتيجي للأنشطة التسويقية، واستراتيجية وإدارة التسعير، التوزيع والترويج، والتسويق الرقمي، ومن هو كاتب المحتوى، ومقومات الكتابة الرقمية، وأفضل الطرق لجعل المحتوى أكثر انتشارًا، ومهارات يجب أن يمتلكها كاتب المحتوى، وكيفية بناء عنوان جذاب لمحتواك الرقمي، وإنشاء موقع، وربط الموقع بـ google Analytic وكيفية استخدامه، وعرض مشروعات المتدربات.
وفي نهاية البرنامج عبّر المتدربات عن سعادتهن واستفادتهن من البرنامج خصوصًا أنه يوفر لهن فرصًا وظيفية تلائم إمكاناتهن، كما وجهن الشكر والامتنان لمقدم الدورة الدكتور محفوظ الغامدي، ولجمعية أفق بصفة عامة.
ومن جهة أخرى، ثمّنت رئيس مجلس إدارة جمعية أفق لتنمية وتأهيل الفتيات، الدكتورة سعاد الدريويش، زيارة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل، ومدير عام مركز الأميرة جواهر (مشاعل الخير)، مريم اليحيى، والتي عكست زيارتهما للبرنامج حرصهما ودعمهما المعنوي والوظيفي للمستفيدات، وكان لهما بالغ الأثر.
ونوهت "الدريويش" بأن الجمعية حريصة على تأهيل وتدريب وتمكين الفتيات والسعي إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهن، من خلال هذه البرامج النوعية، والتي تأخذ الجمعية في عين الاعتبار على أن تكون هذه البرامج نوعية وتواكب سوق العمل المستقبلي، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.