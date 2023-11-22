"أفق" تزف 40 متدربة لسوق العمل ضمن برنامج "مسارات التسوق الرقمي"

ويهدف البرنامج إلى تمكين الفتيات من الحصول على فرصة عمل في مجال التسويق الرقمي وكتابة المحتوى وتأهيلهن تأهيلاً مواكبًا لسوق العمل المستقبلي، وتمثلت محاور البرنامج بالنشاط التسويقي كركيزة لأنشطة الأعمال، ونظام التسويق ومكوناته، وسلوك المستهلك والعوامل المؤثرة على عملية الشراء، والتخطيط الاستراتيجي للأنشطة التسويقية، واستراتيجية وإدارة التسعير، التوزيع والترويج، والتسويق الرقمي، ومن هو كاتب المحتوى، ومقومات الكتابة الرقمية، وأفضل الطرق لجعل المحتوى أكثر انتشارًا، ومهارات يجب أن يمتلكها كاتب المحتوى، وكيفية بناء عنوان جذاب لمحتواك الرقمي، وإنشاء موقع، وربط الموقع بـ google Analytic وكيفية استخدامه، وعرض مشروعات المتدربات.