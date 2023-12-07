برعاية "الراجحي".. "الموارد البشرية" تنظم ملتقى التطوع السنوي الثاني بالرياض

واستعرض الملتقى تجربة مُلهمة للمشاركين، تمثلت في تجربة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الربوة في مدينة الرياض من مبادرتها دليل الفرص التطوعية الطلابية، وقدمها محلل النظم في إدارة التطوع بالجمعية، سعود التويجري. في حين ضمّ الملتقى، معرضاً لعدد من القطاعات الحكومية، وغير الربحية، بهدف إثراء التجربة المعرفية للزوار في مجال التطوع، إلى جانب توفير عدد من الفرص التطوعية المُصغّرة في بعض الجهات غير الربحية.