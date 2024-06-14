"أمانة الرياض" تستقبل أكثر من 41 ألف حاج خلال مرورهم بالمنطقة براً إلى مكة المكرمة

أطلقت أمانة منطقة الرياض خلال أيام شهر ذي الحجة، عدداً من الخدمات عبر مراكز خدمة ضيوف الرحمن، بهدف تقديم أفضل الخدمات الأساسية للحجاج خلال مرورهم بمنطقة الرياض براً، بالإضافة إلى استقبالهم وضيافتهم، بما يوفر الراحة لضيوف الرحمن.
وتفصيلاً، استقبلت مراكز الخدمة في 6 مواقع موزعة على مدينة ومحافظات الرياض (41.426) حاجاً، بمشاركة أكثر من (50) جهة من القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي، بتواجد أكثر من (1000) متطوع ومتطوعة من أبناء المنطقة، وتجاوزت الحملات التي اُستقبلت (500) حملة، كما اشتملت الخدمات على الضيافة والمبيت، الرعاية الصحية، التثقيف بمناسك الحج، إشراك السكان في توزيع الهدايا وخدمة الحجاج، بالإضافة إلى تقديم خدمات لوجستية متنوعة.
يذكر أن البلديات المشاركة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، هي بلديات: الخرج، القويعية، رماح، وادي الدواسر، عفيف بالإضافة إلى دعم بلديات مدينة الرياض، وتتواصل الاستعدادات لاستقبال الحجاج عند عبورهم المنطقة قادمين من الأراضي المقدسة بعد إتمام حجهم.
ويأتي عمل الأمانة في تقديم الخدمات لتحقيق إستراتيجيتها وتفعيل دور المشاركة المجتمعية التطوعية، وتقديم الخدمات لزوار وسكان منطقة الرياض، تعزيزاً لدور الأمانة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتكون الرياض مزدهرة، مستدامة.