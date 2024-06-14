"أمانة الرياض" تستقبل أكثر من 41 ألف حاج خلال مرورهم بالمنطقة براً إلى مكة المكرمة

وتفصيلاً، استقبلت مراكز الخدمة في 6 مواقع موزعة على مدينة ومحافظات الرياض (41.426) حاجاً، بمشاركة أكثر من (50) جهة من القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي، بتواجد أكثر من (1000) متطوع ومتطوعة من أبناء المنطقة، وتجاوزت الحملات التي اُستقبلت (500) حملة، كما اشتملت الخدمات على الضيافة والمبيت، الرعاية الصحية، التثقيف بمناسك الحج، إشراك السكان في توزيع الهدايا وخدمة الحجاج، بالإضافة إلى تقديم خدمات لوجستية متنوعة.