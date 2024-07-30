بعد زيارته لجناح المملكة.. محافظ جرش يثني على الحرف السعودية في مهرجان جرش الثقافي

زار محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، جناح المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش الثقافي الثامن والثلاثين. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين الأردن والمملكة العربية السعودية، والاطلاع على التراث الغني والحرف التقليدية التي تمثلها المملكة في هذا الحدث الثقافي الهام.