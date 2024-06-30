بالتعاون مع "موهبة".. جامعة الملك خالد تستضيف البرنامج الإثرائي الأكاديمي 2024

انطلقت اليوم أعمال "برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2024"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع جامعة الملك خالد، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، لمدة ثلاثة أسابيع.
وشهد البرنامج حضور أكثر من 100 طالب وطالبة موهوبين من مختلف مناطق السعودية.
ورحبت مديرة وحدة الموهبة والإبداع بجامعة الملك خالد، الدكتورة جميلة مشبب الراوي، بالمشاركين في البرنامج، مُعبّرة عن سعادتها بانطلاق هذا البرنامج الصيفي، وأكدت أن البرنامج يهدف إلى إثراء المعرفة، ورفع الكفاءات، وبناء الخبرات العلمية والعملية لدى الطلاب، وفق منهجيات عالمية معتمدة.. مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن أنشطة متعددة، تركز على تطوير المهارات الشخصية، وإعداد الطلاب للمشاركة الفاعلة والمتميزة في البرامج الأخرى داخل السعودية وخارجها.
وأوضحت الدكتورة الراوي أن البرنامج يعتمد على تدريس المنهج العلمي للوحدات الإثرائية على يد نخبة من الأكاديميين المتميزين، إضافة إلى التدريب المهاري لمهارات القرن الواحد والعشرين بواسطة مدربين متخصصين؛ إذ يقسم اليوم الدراسي إلى ست ساعات، تخصص أربع منها للمنهج العلمي، وساعتان للحقائب المهارية.
وبيّنت أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة علمية وإثرائية، تُمكّن الطلاب من التفاعل مع أقرانهم الموهوبين من الفئة العمرية نفسها، وممارسة أنشطة علمية تحت إشراف متخصصين؛ ما يساعد الطلاب على توسيع مداركهم، واكتشاف مجالات علمية جديدة، ووضع أهدافهم المستقبلية. كما يساهم البرنامج في استثمار وقت الطلاب خلال الإجازة الصيفية بفاعلية وإنتاجية.
وأشارت الدكتورة الراوي إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك محتوى علمي متقدم، ومهارات شخصية، وزيارات ميدانية، وأنشطة ثقافية.. ويمتد البرنامج من 24 ذي الحجة حتى 12 محرم، ويشمل ثلاث وحدات إثرائية في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومبادئ التصميم الهندسي.
يُذكر أن البرنامج يستهدف الطلاب الموهوبين في الصف الثالث المتوسط والأول الثانوي، ويقام للطلاب في المدينة الجامعية بالفرعاء، وللطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بقريقر.