بالتعاون مع "موهبة".. جامعة الملك خالد تستضيف البرنامج الإثرائي الأكاديمي 2024

ورحبت مديرة وحدة الموهبة والإبداع بجامعة الملك خالد، الدكتورة جميلة مشبب الراوي، بالمشاركين في البرنامج، مُعبّرة عن سعادتها بانطلاق هذا البرنامج الصيفي، وأكدت أن البرنامج يهدف إلى إثراء المعرفة، ورفع الكفاءات، وبناء الخبرات العلمية والعملية لدى الطلاب، وفق منهجيات عالمية معتمدة.. مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن أنشطة متعددة، تركز على تطوير المهارات الشخصية، وإعداد الطلاب للمشاركة الفاعلة والمتميزة في البرامج الأخرى داخل السعودية وخارجها.