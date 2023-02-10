تأمين طبي 100%.. تدشين مشاريع لـ"طموح" تكفل أيتام شرورة صحيًا وتعليميًا

واشتملت الخدمات على تقديم تأمين طبي للأيتام بنسبة تحمل 100٪ عبر شركة بوبا للتأمين، بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية، بالإضافة إلى برنامج تعليمي يهدف إلى تعزيز التحصيل العلمي للأيتام عبر منصة "فهيم" التعليمية، بقيمة تجاوزت نصف مليون ريال، وقد حضر اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية بشرورة محمد علي النهدي، ورئيس مجلس الإدارة عبدالله بن عايض الكربي.