مركز "عبداللطيف" يُسهم في توعية 5 آلاف سيدة عن "سرطان الثدي"

كما يمتاز جهاز الماموغرام، لدى المركز بقدرته على قياس نسبة كثافة أنسجة الثدي، وهو مجهز بتوابع تشخيصية تمكن من تكملة كل الفحوصات على الوجه المطلوب والذي يمكن من دقة التشخيص الطبي.