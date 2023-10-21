مركز "عبداللطيف" يُسهم في توعية 5 آلاف سيدة عن "سرطان الثدي"

يواصل مركز عبداللطيف للكشف المبكر، التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، حملته التوعوية "واجهي خوفك"؛ لتوعية سيدات المجتمع حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
واستفاد من خدمات المركز، خلال الأسبوع الأول أكثر من خمسة آلاف سيدة، حيث تضمنت الحملة تنظيم أركان ومحاضرات توعوية وتثقيفية استفاد منها أكثر من 4460 سيدة من منسوبات 16 جهة حكومية وخاصة.
واستقبل المركز من خلال عيادة الفحص السريري 220 سيدة، وعيادة فحص الماموغرام 160 سيدة، وعيادة الأشعة الصوتية 23 سيدة.
فيما بلغت الحالات المحالة للمستشفيات المتخصصة 12 حالة. كما استقبل المركز 390 اتصالاً واستفسارًا.
وقد فعل المركز خلال الحملة العيادة المتنقلة المزودة بأحدث أجهزة الكشف عن سرطان الثدي، تهدف للوصول لكل السيدات بمختلف مناطقهم؛ لحثهم على الفحص ونشر التوعية الصحية.
يذكر أن المركز يضم العديد من الأجهزة الحديثة التي تساهم في الكشف عن سرطان الثدي، أحدثها جهاز الماموغرام المتطور.
ويمتاز الجهاز بتقنية جديدة في التصوير الطبقي لخلايا الثدي، ويعرف بصور الثدي الشعاعية ثلاثية الأبعاد "تصوير الثدي بالدمج المقطعي"، وينتج صورًا ثلاثية الأبعاد للثدي، بالإضافة إلى صورة الثدي الشعاعية العادية ثنائية الأبعاد؛ للكشف عن أصغر حجم لسرطان الثدي.
كما يمتاز جهاز الماموغرام، لدى المركز بقدرته على قياس نسبة كثافة أنسجة الثدي، وهو مجهز بتوابع تشخيصية تمكن من تكملة كل الفحوصات على الوجه المطلوب والذي يمكن من دقة التشخيص الطبي.
وكذلك القدرة التشخيصية والإيضاحية الكاملة لفحص الماموغرام والمعايرة المستمرة للأجهزة، والتي تضمن الحصول على جودة عالية للفحص بأقل كمية أشعة مستخدمة.
يذكر أن مركز عبداللطيف، يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مجانًا لجميع السيدات، إضافة لخدمات التثقيف الصحي وعيادة الأشعة الصوتية.
ولحجز المواعيد نأمل زيارة الرابط التالي: https://scs.imamu.edu.sa/public/AppointmentRequest.aspx