لجنة الاستثمار والموارد المالية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تعقد اجتماعها الثاني عشر

عقدت لجنة الاستثمار والموارد المالية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اجتماعها الثاني عشر للدورة الخامسة وذلك بمقر المركز، وفي بداية الاجتماع رحّب رئيس اللجنة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة بأعضاء اللجنة والحضور الكرام، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة في تعزيز المشاريع الاستثمارية والاستدامة المالية للمركز.
وتناولت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على آخر مستجدات الأعمال، ومن أبرزها استعراض تقارير أداء المحافظ الاستثمارية كل من شركة جدوى للاستثمار المالي، وبنك الخليج الدولي، ورؤيتهما حيال الاستثمار خلال الربع الأول من العام المالي 2023م، إضافة إلى تقرير أداء الربع الأول لفندق راديسون بلو "حي السفارات" من العام 2023م.
كما ناقشت اللجنة مستجدات أراضي المركز في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، وعرض ضم الأرض المجاورة لفندق راديسون بلو بحي السفارات، والعرض المتعلق بشركة المركز (علم نافع للبحث والتطوير)، كما تم إحاطة اللجنة بخصوص إجراءات أعمال - المقر الدائم للمركز بحي السفارات.