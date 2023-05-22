لجنة الاستثمار والموارد المالية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تعقد اجتماعها الثاني عشر

وتناولت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على آخر مستجدات الأعمال، ومن أبرزها استعراض تقارير أداء المحافظ الاستثمارية كل من شركة جدوى للاستثمار المالي، وبنك الخليج الدولي، ورؤيتهما حيال الاستثمار خلال الربع الأول من العام المالي 2023م، إضافة إلى تقرير أداء الربع الأول لفندق راديسون بلو "حي السفارات" من العام 2023م.