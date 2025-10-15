أمانة الطائف تنفّذ برنامجًا لتأهيل المسطحات الخضراء والتشجير

في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، نفّذت أمانة محافظة الطائف برنامجًا شاملًا لصيانة وتأهيل التشجير والمسطحات الخضراء في الميادين والشوارع الرئيسة، إضافة إلى مداخل ومخارج المدينة.
وشمل البرنامج تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء المنتشرة في أرجاء المدينة والمواقع السياحية، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة شاملة، تضمنت تنظيف وتشجير الحدائق، وصيانة ممرات المشاة، وزراعة شتلات الزهور في الساحات العامة.
وتسعى الأمانة من خلال هذه الجهود إلى تطوير المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنمية البيئة الحضرية.
كما شملت الأعمال تقليم الشجيرات المنتشرة على الطرق الداخلية لتعزيز السلامة المرورية، وتهذيب المسطحات الخضراء، وصيانة شبكات الري، وإزالة النباتات المتطفلة من الطرق والمحاور الرئيسة والميادين وممرات المشاة.
وتترافق هذه الجهود مع مبادرات لزراعة آلاف الأشجار في مختلف أنحاء المحافظة، بالتعاون مع شركاء الأمانة، دعمًا لتنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء.