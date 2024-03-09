"شرورة" تتزيَّن باللون الأخضر واللافتات الوطنية احتفاءً بيوم العَلَم

وقال محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي إن الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ الموافق 11 مارس 1937م بأن يكون علم المملكة بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء ليتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيمانًا بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.