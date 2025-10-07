اختتام المؤتمر الدولي الثاني للرضاعة الطبيعية بحضور 800 مختص

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مفاهيم الرضاعة الطبيعية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ودعم صناع القرار، إضافة إلى التوعية المجتمعية، واستعراض التكاليف الاقتصادية لنقص معدلات الرضاعة وتقديم حلول واستراتيجيات لتعزيزها، وذلك امتدادًا للمؤتمر الأول الذي عُقد عام 2023.