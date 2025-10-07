اختتام المؤتمر الدولي الثاني للرضاعة الطبيعية بحضور 800 مختص

اختُتمت في الرياض أعمال المؤتمر الدولي الثاني للرضاعة الطبيعية، الذي استمر ثلاثة أيام، بتنظيم من جمعية الرضاعة الطبيعية، وبمشاركة نخبة من المختصين من السعودية ودول الخليج ومصر والأردن وماليزيا وأمريكا وعدة دول أوروبية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مفاهيم الرضاعة الطبيعية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ودعم صناع القرار، إضافة إلى التوعية المجتمعية، واستعراض التكاليف الاقتصادية لنقص معدلات الرضاعة وتقديم حلول واستراتيجيات لتعزيزها، وذلك امتدادًا للمؤتمر الأول الذي عُقد عام 2023.
وشهد المؤتمر حضورًا تجاوز 800 مختص من الأطباء والممارسين الصحيين والممرضين، وقدّم المشاركون نحو 37 ورقة علمية، إلى جانب معرض مصاحب لـ9 منظمات سعودية وعالمية، و6 محاضرات توعوية موجهة للوالدين للتعريف بالرضاعة الطبيعية وممارساتها، والفروقات بينها وبين الرضاعة الصناعية.
كما شارك المركز العالمي للرضاعة الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يمنح شهادة "استشاري رضاعة" على مستوى العالم.
وأعلنت رئيس مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية، الدكتورة فاطمة الجعوان، عن عدد من المبادرات النوعية خلال المؤتمر، من أبرزها: تطبيق للتعليم الذاتي حول الرضاعة، ومبادرة "غذاء من حب" عبر دورات تفاعلية، وإطلاق مركز استشارات، وتعيين سفراء للرضاعة الطبيعية لزيارة المستشفيات الشريكة.
كما تم تكريم الأمهات اللاتي أرضعن أطفالهن لعامين كاملين للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى تكريم مرشدات الرضاعة الحاصلات على شهادات معتمدة ممن كان لهن أثر ملموس في دعم الأمهات.
وأكد الدكتور باسل زيدان أن المؤتمر يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى نسبة رضاعة طبيعية تصل إلى 70%، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال لما تحققه من فوائد صحية واقتصادية طويلة الأمد.
يُذكر أن جمعية الرضاعة الطبيعية هي أول جمعية متخصصة في هذا المجال، أُسست عام 1441هـ، وتهدف إلى تمكين الأمهات وتدريب الكوادر الصحية، وإجراء الدراسات عبر برامج نوعية وشراكات استراتيجية.