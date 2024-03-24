"النيابة العامة" توزع وجبات "إفطار صائم" بمداخل مكة المكرمة

كما يأتي حرصًا من النيابة العامة على مسؤوليتها المجتمعية، تزامنًا مع "اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية"، الذي يصادف 23 مارس من كل عام، إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز مشاركة المجتمع؛ بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.