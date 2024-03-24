"النيابة العامة" توزع وجبات "إفطار صائم" بمداخل مكة المكرمة

وزّعت النيابة العامة بمكة المكرمة، وجبات إفطار للصائمين على مداخل المنطقة، ومحطة قطار الحرمين، وبعض الأحياء المحيطة بالحرم المكي الشريف.
جاء ذلك تأكيدًا على استدامة العمل الخيري وتفعيل دور التكافل الاجتماعي، وتعزيز روح التعاون بين أفراد المجتمع في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، بإشراف مباشر من رئيس المنطقة، وبدعم وتوجيه من النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.
كما يأتي حرصًا من النيابة العامة على مسؤوليتها المجتمعية، تزامنًا مع "اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية"، الذي يصادف 23 مارس من كل عام، إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز مشاركة المجتمع؛ بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقالت نيابة المنطقة: إنها وزّعت مئات وجبات الإفطار المعبأة والمختارة وفق أعلى معايير الجودة.
وأضافت أن مثل هذه المبادرات تُجَسّد مبدأ الإحسان والمشاركة المجتمعية، ضمن عدد من المبادرات الوطنية التي تحرص على تفعيلها والمشاركة فيها.