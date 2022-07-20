من أجل مرضى السكتات الدماغية.. تعاون مشترك يجمع "تخصصي تبوك" و"تخصصي الرياض"

من جهته، بين مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد بن صالح المالكي أنه بتوجيه ودعم من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومن منطلق التوسع في الخدمات الصحية التخصصية وتلبية لاحتياجات المستفيدين من هذه الخدمات, يستعد مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك إلى افتتاح قسم العلوم العصبية ووحدة الجلطات الدماغية خلال الأيام القادمة مع مطلع عام 1444هـ , بعد أن تم تجهيز القسم بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر الطبية والفنية المؤهلة، الأمر الذي سيساعد في تخفيف المعاناة التي يواجهها المرضى وأسرهم جراء السفر خارج المدينة لتلقي العلاج في المراكز التخصصية الكبرى خارج المنطقة.