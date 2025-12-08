"رئاسة الحرمين" تطلق هاكاثون "هداية ثون" بالشراكة مع جامعة جدة

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع جامعة جدة، عن إطلاق هاكاثون "هداية ثون" كمنصة ابتكارية تهدف إلى استقطاب المبدعين لتطوير حلول تقنية نوعية تخدم منظومة الشعائر والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
وتتولى جامعة جدة في هذه الشراكة دور الشريك العلمي والمستضيف للحدث، حيث تسهم من خلال نخبة من المحكّمين والخبراء الفنيين في دعم المشاركين وضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير احترافية عالية، وبالتنسيق المباشر مع الرئاسة.
ويستهدف الهاكاثون الخروج من نطاق الحلول التقليدية، من خلال ابتكار أدوات معرفية ورقمية تسهم في تحسين تجربة القاصدين ورفع جودة البرامج الدينية والتوجيهية، عبر توظيف أحدث التقنيات الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين.