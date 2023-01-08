"نادي سباقات الخيل" يقيم النسخة الثامنة لـ"مهرجان كؤوس الملوك والأمراء"

وشهدت الأعوام السبعة الماضية للمهرجان انتصار 21 مالكًا، حصدوا خلالها 46 كأسًا، كان في صدارتها "الإسطبل الأبيض" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي حقق منها 13 كأسًا، ثم الإسطبل "الأحمر" للأمير فيصل بن خالد محققًا 7 كؤوس، ثلاث منها في النسخة السابعة.