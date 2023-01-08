"نادي سباقات الخيل" يقيم النسخة الثامنة لـ"مهرجان كؤوس الملوك والأمراء"

يُنظّم نادي سباقات الخيل مساء الجمعة المقبلة على مدار يومين النسخة الثامنة لـ"مهرجان كؤوس الملوك والأمراء"، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، بمجموع جوائز يبلغ 5.9 مليون ريال، ضمن حفلَيْه الـ83 والـ84 للموسم الحالي، وبمشاركة نخبة من الجياد والأفراس المحلية والمستوردة.
ويتضمّن المهرجان ثمانية أشواط مخصصة لمختلف أعمار الخيل والمسافات. وتبلغ جائزة أشواط كؤوس الملوك (سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله بن عبدالعزيز) 800 ألف ريال لكل شوط، بينما تبلغ جائزة كأسَي الأميرَين (سلطان ونايف بن عبدالعزيز) 700 ألف ريال لكل شوط، وجائزة شوط الأمير بدر بن عبدالعزيز 500 ألف ريال.
وتستعد الإسطبلات مع نخبة جيادها للمشاركة في المنافسة على الأشواط المصنفة محليًّا ضمن الفئة الأولى لكؤوس الملوك، والفئة الثانية لكؤوس الأمراء. وستقام كؤوس الأمراء نايف وبدر وسلطان بن عبدالعزيز، وكأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في آخر سباقات يوم الجمعة، بينما تقام كؤوس الملوك (فهد وخالد وفيصل وسعود بن عبدالعزيز) ضمن آخر سباقات يوم السبت.
وكان نادي سباقات الخيل قد أطلق النسخة الأولى من مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في عام 2016م تقديرًا ووفاء لمسيرة الملوك والأمراء الراحلين، وبات المهرجان أحد أهم الفعاليات السعودية المرتبطة بتاريخ السعودية وبثقافة الفروسية.
وشهدت الأعوام السبعة الماضية للمهرجان انتصار 21 مالكًا، حصدوا خلالها 46 كأسًا، كان في صدارتها "الإسطبل الأبيض" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي حقق منها 13 كأسًا، ثم الإسطبل "الأحمر" للأمير فيصل بن خالد محققًا 7 كؤوس، ثلاث منها في النسخة السابعة.
وجاء في المركز الثالث الإسطبل "السماوي" لعبدالإله الموسى، بواقع أربع كؤوس. أما المركز الرابع فكان من نصيب إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بـ3 كؤوس، اثنتان منها في النسخة السابقة، بينما انضم إلى سجلات الفائزين 3 مُلاك العام الماضي، بواقع كأس لكل منهم، هم (ماجد مهل وصل البقمي، نغيمش فهد عبدالهادي العجمي وإسطبل المنقوش).