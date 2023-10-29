وكيل إمارة عسير ونائب مدير عام البيئة يقِفان على سوق سوبان بـ"عمق"

وقف وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية ناصر بن سفر بن زميع ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني نيابة عن مدير عام الفرع المهندس أحمد بن محمد آل مجثل على سوق سوبان بمركز عمق التابع لمحافظة البرك، وذلك لمناقشة وضع السوق وحراج الأسماك بمرسى سوبان، وإيجاد الحلول المناسبة للعمل على تشغيله، إضافة لتجهيز حراج الصيادين والبدء في استثماره وتشغيله.