"مدير صحة الجوف": نفخر ونتباهى بسيرة وطن عملاق صنع معجزاته وبنى حضارته

وبيّن "البليهد" أننا في منطقة الجوف نشهد نقلة نوعية في الخدمات الصحية يتم تقديمها من خلال مستشفيات المنطقة ومراكزها التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بدعم كبير من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة من قبل وزير الصحة المهندس "فهد الجلاجل"، وفي ختام حديثه دعا الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الصحة والأمن والأمان.