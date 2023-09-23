"مدير صحة الجوف": نفخر ونتباهى بسيرة وطن عملاق صنع معجزاته وبنى حضارته

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف المكلف، زياد بن عبدالرحمن البليهد، بمناسبة "اليوم الوطني 93"، تمر اليوم علينا ذكرى عزيزة على قلوبنا تدعو للفخر والاعتزاز بذكرى توحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
ورفع "البليهد" أصالةً عن نفسه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة منطقة الجوف، خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة الغالية.
وتابع؛ هذا اليوم شاهد على تطور وإنجازات مذهلة في جميع الميادين. كما ركزت "رؤية المملكة 2030" الثاقبة على دعم القطاع الصحي بسخاءٍ بالغ للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، حيث يعمل هذا الوطن بكل طاقاته لتقديم أفضل الخدمات الصحية وزيادة الوعي الصحي لبناء مجتمع واعٍ يمارس حياة صحية سليمة.
وبيّن "البليهد" أننا في منطقة الجوف نشهد نقلة نوعية في الخدمات الصحية يتم تقديمها من خلال مستشفيات المنطقة ومراكزها التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بدعم كبير من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة من قبل وزير الصحة المهندس "فهد الجلاجل"، وفي ختام حديثه دعا الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الصحة والأمن والأمان.