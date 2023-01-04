محافظ خليص يدشن "المتحف التراثي" بالساحة الشعبية

دشن محافظ محافظة خليص، عبدالله بن جلوي الابيرقي، المتحف التراثي بالساحة الشعبية بالمحافظة اليوم بحضور مديري الأجهزة الحكومية بالمحافظة وعددٍ من مشايخ القبائل والأعيان وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.
وقدم محمد علي السلمي وسليمان المعبدي شرحًا للحضور عن المقتنيات الأثرية التي يشتمل عليها المتحف.
ومن جهة أخرى، أثنى محافظ محافظة خليص في تصريح له أثناء حفل التدشين، على مجهودات محمد علي السلمي وسليمان المعبدي التي بذلاها لإنشاء المتحف من خلال مشاركتهما بالمقتنيات الأثرية التي جمعاها منذ عشرات السنين مساهمة منهما في تعريف الأجيال الجديدة بتراثها وتراث الآباء والأجداد.
وأكد المحافظ أنه سيتم العمل مع هيئة الآثار والسياحة لاعتماد هذا المتحف رسميًا، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة في المحافظة لمتابعة الآثار والاهتمام بها تماشيًا مع رؤية المحافظة في سبيل جذب السياح وإطلاعهم على ما تحويه المحافظة من إرث تأريخي كبير.
كما شكر المحافظ سائر اللجان العاملة على ترتيب الاحتفال.
وسيتم فتح المتحف للزوار على فترتين صباحية ومسائية كما سيتم فتحه لطلاب وطالبات المدارس بالمحافظة.