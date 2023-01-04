محافظ خليص يدشن "المتحف التراثي" بالساحة الشعبية

وأكد المحافظ أنه سيتم العمل مع هيئة الآثار والسياحة لاعتماد هذا المتحف رسميًا، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة في المحافظة لمتابعة الآثار والاهتمام بها تماشيًا مع رؤية المحافظة في سبيل جذب السياح وإطلاعهم على ما تحويه المحافظة من إرث تأريخي كبير.