انطلاق ملتقى ومعرض الموارد البشرية والاستقدام والخدمات العمالية والمُساندة غداً

ويُعدّ الملتقى الأول من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ويعكس محورية ودور الموارد البشرية في مختلف قطاعات التنمية، كما يعكس الملتقى جانباً مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية المتميزة، التي تعكس بدورها تطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.