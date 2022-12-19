انطلاق ملتقى ومعرض الموارد البشرية والاستقدام والخدمات العمالية والمُساندة غداً

تحتضن الرياض غداً، أعمال الموسم الرابع من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والاستقدام والخدمات العمالية والمساندة، في الفترة من 26-29 جمادى الأولى الموافق 20-23 ديسمبر بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية إضافة إلى كبرى الشركات من القطاع الخاص ومشاركات دولية متنوعة، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويُعدّ الملتقى الأول من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ويعكس محورية ودور الموارد البشرية في مختلف قطاعات التنمية، كما يعكس الملتقى جانباً مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية المتميزة، التي تعكس بدورها تطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.
وتحتل المملكة مراتب متقدمة بين أكثر دول العالم جذباً للكوادر البشرية في مختلف التخصصات وتحقق مستويات متقدمة في جاذبية سوق العمل خاصة في ضوء المبادرات والبرامج والتنظيمات التي تستهدف رفع الجودة وتحسين الخدمات.
ويصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من الندوات وأوراق العمل على مدار الأربعة أيام، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون وإعلاميون وأكاديميون، وتناقش بدورها آلية وواقع العلاقة بين الجهات المعنية ومختلف البرامج والخطط المستقبلية الداعمة والمطورة للقطاع، وجهود المملكة في دعم شركات الموارد البشرية، وحقوق العمال في الأنظمة واللوائح السعودية، ودورها في حفظ الحقوق المتبادلة.