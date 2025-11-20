بيئة جدة تنفذ ست مبادرات لتشجير المدارس وتزرع 650 شتلة لتعزيز الوعي البيئي

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطط المكتب لتوسيع الغطاء النباتي في البيئات التعليمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، مبينًا أن هذه الجهود تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء".