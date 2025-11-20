بيئة جدة تنفذ ست مبادرات لتشجير المدارس وتزرع 650 شتلة لتعزيز الوعي البيئي

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا بقسم البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، ست مبادرات بيئية شملت عددًا من المدارس والروضات بالمحافظة، حيث جرى زراعة 650 شتلة ضمن جهود المكتب في رفع الوعي البيئي وتعزيز الغطاء النباتي في المرافق التعليمية.
وشملت المبادرات مدارس وروضات عدة، منها: الطفولة المبكرة بابتدائية تحفيظ القرآن الخامسة، مدرسة الأندلس الأهلية، مدرسة المائتان الابتدائية، المدرسة الرابعة عشرة بعد المائة الثانوية، الروضة الثالثة والأربعون، ومدرسة الأوراق الخضراء المتطورة العالمية.
وتهدف هذه الجهود إلى تنمية الحس البيئي لدى الطلاب والطالبات، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التطوعية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة، بما يسهم في بناء وعي مستدام لدى الطلاب والطالبات تجاه الموارد الطبيعية.
وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطط المكتب لتوسيع الغطاء النباتي في البيئات التعليمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، مبينًا أن هذه الجهود تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء".
كما أكد استمرار المكتب في تنفيذ برامج التشجير والتوعية البيئية في المدارس والجامعات والمرافق العامة، لإشراك مختلف فئات المجتمع في بناء بيئة صحية ومستدامة.