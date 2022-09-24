"يوم الوطن 92".. محافظ "بدر الجنوب": طفرة تنموية نشهدها تتحقق كل عام

رفع محافظ محافظة بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي، باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان محافظة بدر الجنوب؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
وقال "الحربي"، في كلمة له: إطلالة ذكرى اليوم الوطني تجدد في نفوسنا جميعًا مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض المقدسة وقيادتها الرشيدة، متذكرين بكل تقدير وإجلال جهود وتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، ورعاية واهتمام أبنائه البررة من بعده ببناء الإنسان وتنمية المكان.
وأضاف: "بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، حفظهم الله، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.
وتابع: "هذه المناسبة الغالية فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية، والوقوف صفًّا واحدًا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي والرائد في جميع المجالات".
وأكد "الحربي" أن كل عام يمرّ علينا في هذا الوطن الغالي نعيش فيه روح العطاء والازدهار، ويلمس فيه المتأمّل من قريبٍ أو بعيد الطفرة التنموية في شتى المجالات، وما يتحقق من إنجازات لرؤية الوطن الطموحة 2030".