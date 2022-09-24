"يوم الوطن 92".. محافظ "بدر الجنوب": طفرة تنموية نشهدها تتحقق كل عام

وأضاف: "بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، حفظهم الله، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.