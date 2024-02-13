"تعاونية جامعة الملك سعود" تعقد جمعيتها العمومية في 19 شعبان

تُعقد العموميةُ العادية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود، الخميس المقبل 19 شعبان، الموافق 29 فبراير الجاري، "عن بعد".
يأتي ذلك في الساعة الثامنة مساء، عبر منصة "جهات"، المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحت إشراف مندوب من الوزارة.
وأهاب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود الدكتور تركي بن فهد العيار، بجميع المساهمين والمساهمات حضور هذا الاجتماع الافتراضي.
يُذْكَر أن الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود، أقدم وأعرق جمعية تعاونية على مستوى الجامعات السعودية؛ إذ تأسست عام 1407.
ومن أبرز إنجازاتها: إصدار أول دليل للجمعيات التعاونية في المملكة، وإصدار أول مجلة دورية متخصصة في الإعلام التعاوني "عالم الجمعيات".
وذلك بالإضافة إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة؛ وهي: نقل ذوي الإعاقة الحركية بسيارات مجهزة لهذه الفئات، ولديها شراكات مع بعض الجمعيات كجمعيتَي المسؤولية المجتمعية و"نمو" التعاونية.