في دورتها الثانية.. "500" مرشح ومرشحة لجائزة البليهد للتميز العلمي بـ"تعليم شقراء"

اختُتمت اختبارات الدورة الثانية لجائزة البليهد للتميز العلمي في مجال اللغة العربية والرياضيات والعلوم، بحضور لافت من قِبل المرشحين والمرشحات. وشارك في الاختبارات قرابة الـ500 مرشح ومرشحة.
وتستهدف الجائزة الطلاب والطالبات في المدارس التابعة لإدارة تعليم محافظة شقراء في الصفوف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط والأول الثانوي.
وتسعى الجائزة للتميز العلمي لطلاب وطالبات مدارس إدارة التعليم بمحافظة شقراء في مجالات (اللغة العربية والرياضيات والعلوم)، وتحقيق مراكز متميزة على المستويَيْن الوطني والعالمي، وذلك من خلال إجراء اختبارات نوعية، تقيس الجانب التحصيلي والمعرفي، ومهارات التفكير الأساسية، مستقاة من المناهج الدراسية والاختبارات الوطنية والدولية، وذلك وفق الآلية التي تنص عليها الأدلة الإجرائية للجائزة.
وتفقَّد مدير التعليم بمحافظة شقراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، سير الاختبارات، بمعية مساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور عبيد العتيبي.
وقدَّم مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة من قِبل أمانة الجائزة برئاسة الأمين العام للجائزة عبدالرحمن بن محمد الجابر، وما تم من عمل نوعي واحترافي في تنظيم العمل في جميع مراحل الجائزة.
وقدَّم شكره وامتنانه للشيخ عمر بن سعود البليهد على هذه المبادرة الكريمة، من خلال رعاية مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية الجائزة.
وأكدت أمانة الجائزة أنه سيتم تكريم (6) فائزين من قطاع تعليم البنين، و(6) فائزات من قطاع تعليم البنات، لكل مرحلة دراسية، وسيتم تكريم (36) فائزًا وفائزة ممن حصلوا على الدرجة المستحقة للفوز، وتكريم مديري ومديرات المدارس، ومنسقي ومنسقات الجائزة بالمدارس التي فاز أحد طلابها بالمركزَيْن الأول أو الثاني؛ إذ يتم تكريم (6) مدارس من قطاع تعليم البنين، و(6) مدارس من قطاع تعليم البنات.