في دورتها الثانية.. "500" مرشح ومرشحة لجائزة البليهد للتميز العلمي بـ"تعليم شقراء"

وأكدت أمانة الجائزة أنه سيتم تكريم (6) فائزين من قطاع تعليم البنين، و(6) فائزات من قطاع تعليم البنات، لكل مرحلة دراسية، وسيتم تكريم (36) فائزًا وفائزة ممن حصلوا على الدرجة المستحقة للفوز، وتكريم مديري ومديرات المدارس، ومنسقي ومنسقات الجائزة بالمدارس التي فاز أحد طلابها بالمركزَيْن الأول أو الثاني؛ إذ يتم تكريم (6) مدارس من قطاع تعليم البنين، و(6) مدارس من قطاع تعليم البنات.