جامعة شقراء تختتم "هاكاثون المبادرات الشبابية" وتكرم الفِرَق الفائزة

اختتمت جامعة شقراء، بالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، فعاليات "هاكاثون المبادرات الشبابية" الذي استمر خمسة أيام من الأحد 26 وحتى الخميس 30 أكتوبر، وسط منافسة إبداعية جمعت عشرات الفرق الشبابية من مختلف التخصصات، بحضور وكيل الجامعة للتعليم والتدريب وعدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها وطلبتها.