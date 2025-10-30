جامعة شقراء تختتم "هاكاثون المبادرات الشبابية" وتكرم الفِرَق الفائزة

اختتمت جامعة شقراء، بالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، فعاليات "هاكاثون المبادرات الشبابية" الذي استمر خمسة أيام من الأحد 26 وحتى الخميس 30 أكتوبر، وسط منافسة إبداعية جمعت عشرات الفرق الشبابية من مختلف التخصصات، بحضور وكيل الجامعة للتعليم والتدريب وعدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها وطلبتها.
وجاء تنظيم الهاكاثون بهدف تمكين الشباب وصقل مهاراتهم في تصميم مبادرات مجتمعية قابلة للتنفيذ، تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والعمل الجماعي بين الطلاب والطالبات.
وشهدت المنافسة مشاركة أكثر من 30 فريقًا ضمّت 122 مشاركًا ومشاركة، خاضوا مراحل متعددة من التدريب والتطوير وصياغة الأفكار قبل الوصول إلى التصفيات النهائية، حيث تأهل 16 فريقًا إلى المرحلة الختامية بعد عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم متخصصة.
وضمّت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمختصين الذين قيّموا المشاريع وفق معايير الإبداع والأثر المجتمعي وإمكانية التطبيق والاستدامة، فيما شارك عدد من المدربين والمرشدين في تقديم ورش عمل وجلسات استشارية ساعدت الفرق على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل واقعية.
وفي ختام الهاكاثون، أعلنت اللجنة المنظمة فوز ثلاث مبادرات متميزة، حيث حصد الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة مالية قدرها 7000 ريال، فيما نال الفائز بالمركز الثاني 5000 ريال، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى فريق حصل على 3000 ريال.
وأكدت جامعة شقراء أن تنظيم هذا الهاكاثون يأتي ضمن جهودها المستمرة في دعم المبادرات الشبابية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطاقات الوطنية الشابة من الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع وصناعة مستقبل أكثر استدامة.