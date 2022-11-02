ضمن جهودها الإنسانية.. "العون الخيرية" تشرع في إنشاء وقفها الأول بالطائف

شرعت جمعية العون الخيرية بالطائف، في تنفيذ الأعمال الإنشائية لوقفها الأول بالمحافظة، ويجري العمل حاليًا في وضع القواعد الأساسية للمبنى تحت إشراف هندسي، وسيعود ريعه للحالات الإنسانية التي ترعاها الجمعية من المحتاجين والأرامل والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والدخل المحدود بالمحافظة.
وأوضحت الجمعية أن هذا المشروع سيسهم في دعم أعمالها الإنسانية والاجتماعية المختلفة، وتحقيق المزيد من الرؤى التطويرية في برامجها، ويعزز جهود تنمية واستدامة الموارد المالية للجمعية.
ويقع الوقف داخل المحافظة على شارع تجاري بمساحة 526م2، ويتكون المبنى المزمع إقامته من أربعة أدوار متكررة، وسيحتضن مقر الجمعية ومرافقها، ومحلات تجارية.
وتقوم الجمعية في الوقت الراهن على تنفيذ مشروع (كسوة الشتاء)، الذي من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من ٢٠٠٠ فرد بإذن الله، ويُعتبر المشروع أحد مشاريع الجمعية الإنسانية، كما تستمر في تنفيذ مشاريعها الخيرية على مدار العام والمتمثلة في كفالة الأسر، والكفارات، وإفطار صائم، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وزكاة الفطر، والصدقة الجارية، والأوقاف الخيرية، والزكاة، والتدريب والتأهيل وخلافه.
وتُعد جمعية "العون" الخيرية بالطائف جهةً خيرية غير ربحية تهتم بذوي الحاجة؛ بما يسد حاجاتهم ويخفف معاناتهم حسب ما يَرِدها من تبرعات عينية أو مالية يساعدها على تنفيذ المشروعات الخيرية على مستوى المحافظة.
ودعت الجمعية، أهل الخير والمقتدرين، إلى دعم مبادراتها الإنسانية والخيرية والاجتماعية التي تعود بالنفع للحالات التي ترعاها بالطائف والضواحي والمراكز والقرى المحيطة.
وأكدت أن كل التبرعات المادية والعينية يتم صرفها في أوجهها الصحيحة وللحالات المستحقة بما يعزز وصول المساعدات إلى مستحقيها.