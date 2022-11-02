ضمن جهودها الإنسانية.. "العون الخيرية" تشرع في إنشاء وقفها الأول بالطائف

وتقوم الجمعية في الوقت الراهن على تنفيذ مشروع (كسوة الشتاء)، الذي من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من ٢٠٠٠ فرد بإذن الله، ويُعتبر المشروع أحد مشاريع الجمعية الإنسانية، كما تستمر في تنفيذ مشاريعها الخيرية على مدار العام والمتمثلة في كفالة الأسر، والكفارات، وإفطار صائم، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وزكاة الفطر، والصدقة الجارية، والأوقاف الخيرية، والزكاة، والتدريب والتأهيل وخلافه.