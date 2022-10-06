أمير الرياض ينوه بجهود "حريملاء الوقفية" في دعم العلم والتعليم

سلم محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس خطاب شكر، قدمه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لمؤسسة حريملاء الوقفية للعلوم.
وتسلم الخطاب رئيس مجلس نظراء الوقف الدكتور إبراهيم القعيد بحضور نائب الرئيس ورئيس هيئة جائزة حريملاء للتفوق العلمي الدكتور عبدالرحمن العريني، وذلك نظير الجهود التي تقوم بها المؤسسة لدعم العلم والتعليم بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
من جانبهم، أكد رئيس مجلس نظراء الوقف ونائبه أن تقدير أمير المنطقة للمؤسسة وسام شرف يعتزون به، ويدفعهم إلى مزيد من العطاء لما فيه مصلحة أبناء المحافظة وتحقيق توجيهاته.
بدوره، ثمن محافظ حريملاء دعم واهتمام أمير منطقة الرياض، للأعمال الخيرية والتطوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
يذكر أن مؤسسة حريملاء الوقفية للعلوم هي مؤسسة غير ربحية تقدم العديد من البرامج، وعلى رأسها جائزة حريملاء للتفوق العلمي التي تقام بشكل سنوي لدعم طلبة العلم المتفوقين من خريجي مرحلة التعليم العام والعالي من أبناء وبنات المحافظة.