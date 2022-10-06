أمير الرياض ينوه بجهود "حريملاء الوقفية" في دعم العلم والتعليم

يذكر أن مؤسسة حريملاء الوقفية للعلوم هي مؤسسة غير ربحية تقدم العديد من البرامج، وعلى رأسها جائزة حريملاء للتفوق العلمي التي تقام بشكل سنوي لدعم طلبة العلم المتفوقين من خريجي مرحلة التعليم العام والعالي من أبناء وبنات المحافظة.