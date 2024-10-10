تكريم المذيع سلامة الزيد في جدة بحضور الدكتور عبدالعزيز خوجه والإعلاميين

شهدت جدة احتفالية تكريم المذيع المخضرم سلامة الزيد، بحضور الدكتور عبدالعزيز خوجه، ومدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة عبدالخالق الزهراني، ومدير إذاعة جدة علي القاسم، وعدد من الإعلاميين. وقد تم تكريم الزيد تقديرًا لعطاءاته الإعلامية الممتدة على مدار 36 عامًا في التلفزيون ثم الإذاعة، حيث كان آخر مناصبه مديرًا لإذاعات جدة.
بدأ الزيد مسيرته الإعلامية كمراقب برامج في التلفزيون السعودي، قبل أن ينتقل إلى الصحافة ككاتب بصحيفة "المسائية". ثم عمل تحت إشراف خالد المالك، رئيس تحرير جريدة "الجزيرة"، كمشرف على ملحق إعلام وكاتب افتتاحيات، بالإضافة إلى مقالاته الأسبوعية في عمود "هوامش صحفية".
في عام 1435هـ، صدر قرار بتعيينه مديرًا عامًا لإذاعة جدة، والتي تشمل إذاعات البرنامج الثاني، نداء الإسلام، وسعودي راديو، والإذاعات الموجهة. وخلال مسيرته في الإعلام المسموع، قدم العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل "مباشر إف إم" و"رحلة لا تُنسى" و"البوصلة"، إضافة إلى برامج سياسية وترفيهية أخرى.
يُعد سلامة الزيد أحد الأسماء البارزة في مجال الإعلام، وقد ترك بصمة واضحة في التلفزيون والإذاعة على حدٍ سواء.