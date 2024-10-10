تكريم المذيع سلامة الزيد في جدة بحضور الدكتور عبدالعزيز خوجه والإعلاميين

في عام 1435هـ، صدر قرار بتعيينه مديرًا عامًا لإذاعة جدة، والتي تشمل إذاعات البرنامج الثاني، نداء الإسلام، وسعودي راديو، والإذاعات الموجهة. وخلال مسيرته في الإعلام المسموع، قدم العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل "مباشر إف إم" و"رحلة لا تُنسى" و"البوصلة"، إضافة إلى برامج سياسية وترفيهية أخرى.