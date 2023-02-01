"خالد الفيصل" يرعى الحفل السنوي لتكريم متقاعدي إمارة مكة

كما دشن "الفيصل" عددًا من البرامج الهادفة للتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية؛ من بينها: نظام تقييم الأداء الوظيفي، ونظام تمكين الكفاءات، ونظام متابعة التشكيلات الوظيفية، وخدمة استبيان استراتيجية الإمارة، ونظام قضايا الشؤون القانونية، وخدمة إفادات الشؤون القانونية، وخدمة نماذج تفقد المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.