"خالد الفيصل" يرعى الحفل السنوي لتكريم متقاعدي إمارة مكة

رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين من منسوبي الإمارة.
كما دشن "الفيصل" عددًا من البرامج الهادفة للتحول الرقمي وتطوير البنى التحتية؛ من بينها: نظام تقييم الأداء الوظيفي، ونظام تمكين الكفاءات، ونظام متابعة التشكيلات الوظيفية، وخدمة استبيان استراتيجية الإمارة، ونظام قضايا الشؤون القانونية، وخدمة إفادات الشؤون القانونية، وخدمة نماذج تفقد المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وألقى وكيل إمارة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، كلمة شكر فيها أمير المنطقة على رعاية الحفل وتكريم المتقاعدين، مثمنًا لهم ما قدموه خلال فترة عملهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.
وقدّم أحمد عبدالدايم، نيابة عن المتقاعدين، شكره للأمير "خالد" لرعايته وتشريفه حفل المتقاعدين، سائلًا الله عز وجل القبول فيما قدموه والتوفيق في قادم حياتهم. عقب ذلك كرم الأمير خالد الفيصل المتقاعدين.