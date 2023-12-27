الإدارة التنفيذية للمركز الطبي الدولي تتفقَّد أعمال البناء بفرع مكة المكرمة

قام الدكتور وليد فتيحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي، برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بتفقُّد أعمال البناء بأول فروع شبكة المركز الطبي الدولي الجديدة في مكة المكرمة، وذلك ضمن المشروع العمراني المتكامل (استثمارات الراجحي).
وصرح الدكتور أنيس سندي، الرئيس التنفيذي لشبكة المراكز الطبية المشرف على مجموعة المشاريع التوسعية للمركز الطبي الدولي، بأن الفرع الجديد بمكة المكرمة سيضم منظومة متكاملة للعيادات الخارجية، تشمل التخصصات الطبية كافة، إضافة إلى مركز لجراحات اليوم الواحد، ومركز متكامل للأشعة، إضافة إلى مركز تجميل متخصص ومجهَّز بأحدث التجهيزات الطبية، ومختبر يقدم الخدمات بأنواع التحاليل الطبية كافة.
وأضاف الدكتور أنيس سندي بأن فرع مكة سيشتمل أيضًا على عدد من الأقسام، مثل: قسم الطوارئ، قسم كبار الشخصيات (البرنامج التنفيذي)، قسم الرعاية الصحية المنزلية، قسم طب الأسرة، إضافة إلى صيدلية متاحة على مدار اليوم.
وهذا إضافة إلى عدد من الوحدات الطبية، مثل: وحدة غسيل الكلى، وحدة القلب التشخيصية، وحدة الفحص التنفسي، وحدة العلاج الطبيعي ووحدة العلاج الكيماوي.
يُذكر أنه فضلاً عن وصول المركز الطبي الدولي لأهل مكة المكرمة من خلال فرعه الجديد، فإن الفرع سيخدم أيضًا المشروع العمراني الكبير (استثمارات الراجحي) بما يضم من فنادق وشقق سكنية ومكاتب.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الطبية الأخرى تحت مظلة المركز الطبي الدولي، وفق أعلى المعايير العالمية، التي ستتوالى تباعًا.