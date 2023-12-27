الإدارة التنفيذية للمركز الطبي الدولي تتفقَّد أعمال البناء بفرع مكة المكرمة

وصرح الدكتور أنيس سندي، الرئيس التنفيذي لشبكة المراكز الطبية المشرف على مجموعة المشاريع التوسعية للمركز الطبي الدولي، بأن الفرع الجديد بمكة المكرمة سيضم منظومة متكاملة للعيادات الخارجية، تشمل التخصصات الطبية كافة، إضافة إلى مركز لجراحات اليوم الواحد، ومركز متكامل للأشعة، إضافة إلى مركز تجميل متخصص ومجهَّز بأحدث التجهيزات الطبية، ومختبر يقدم الخدمات بأنواع التحاليل الطبية كافة.