"بيئة مكة" تقيم ورشة عمل عن الإدارة الموسمية لنحل العسل بالعرضيات

من جانبه قال مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة العرضيات أحمد الفقيه: إن عدد النحالين بمحافظة العرضيات لهذا العام تجاوز الـ٢٦٤ نحالًا، ومجموع الخلايا البلدي قارب ٣٢٥٠٢ خلية؛ ومجموع الخلايا الحديثة قارب ٢١٥٢٦ خلية؛ مشيرًا إلى أن إنتاج العسل البلدي لهذا العام بالمحافظة وصل إلى ١٣٠٠٠٨ كيلو/عسل، وكمية العسل بالخلايا الحديثة وصل إلى ٨٦١٠٤ كيلو/عسل؛ بما مجموعه ٢١٦١١٢ كيلو/عسل سنويًّا تنتجه المحافظة.