"بيئة مكة" تقيم ورشة عمل عن الإدارة الموسمية لنحل العسل بالعرضيات

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل تحت عنوان "الإدارة الموسمية لنحل العسل بمحافظة العرضيات"، ألقاها خبير تربية النحل وعضو منظمة الفاو عالي القرني، بحضور عدد من المختصين والمهتمين في مجال النحل، ونحالي المنطقة المشاركين في هذه الورشة الذين تجاوز عددهم ٥٠ نحالًا.
وتناولت الورشة: القواعد الذهبية في إدارة المناحل، وتربية ملكات نحل العسل وأفراد طائفة النحل، ومنتجات الخلية، كما اشتملت الورشة على مناقشة سبل الاهتمام بالنحل البلدي وتنمية منتجاته، ودور العيادات المتنقلة في التشخيص المبكر لأمراض وآفات النحل، إضافة إلى تكريم مجموعة من النحالين المتعاونين في مشروع حماية سلالة النحل المحلية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أهمية اتباع الطرق الصحيحة في إدارة خلايا النحل والاستفادة من المراعي النحلية حسب الحمولة الرعوية في مناطق النباتات العاسلة.
وأشار "الخليف" إلى أن سلالة النحل في المملكة تتميز بتأقلمها وتحملها للظروف المناخية القاسية، ودورها الفعال في هذه الحياة إذ تُعَد من أهم الملقحات الحشرية التي تساهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي.
وبيّن "الخليف" أن هذا الإنجاز يُعتبر امتدادًا للدعم الذي توليه وزارة البيئة لنحالي المنطقة، والذي تُوّج بحصول أحد نحالي المحافظة على جائزة أفضل النحالين بمسابقة تقييم معايير الجودة العالمية لمنتجات العسل، والتي أقيمت مؤخرًا بلندن.
من جانبه قال مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة العرضيات أحمد الفقيه: إن عدد النحالين بمحافظة العرضيات لهذا العام تجاوز الـ٢٦٤ نحالًا، ومجموع الخلايا البلدي قارب ٣٢٥٠٢ خلية؛ ومجموع الخلايا الحديثة قارب ٢١٥٢٦ خلية؛ مشيرًا إلى أن إنتاج العسل البلدي لهذا العام بالمحافظة وصل إلى ١٣٠٠٠٨ كيلو/عسل، وكمية العسل بالخلايا الحديثة وصل إلى ٨٦١٠٤ كيلو/عسل؛ بما مجموعه ٢١٦١١٢ كيلو/عسل سنويًّا تنتجه المحافظة.