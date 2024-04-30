مجلس جامعة الملك خالد يقرُّ الضوابط المُنظِّمة للبرامج المخصصة ذاتيًّا والبينية

نيابة عن وزير التعليم، ترأس رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، اليوم الثلاثاء الاجتماع التاسع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الأستاذ الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ إذ تم إقرار الضوابط المنظمة للبرامج المخصصة ذاتيًّا، وتشمل البرامج الفرعية Minor، والتخصصات المزدوجة Double Major، والبرامج البينية Interdisciplinary Programs، وكذلك إقرار الضوابط المنظمة للشهادات المصغرة Microcredentials بالجامعة، والموافقة على إقرار شروط قبول برامج التجسير بالجامعة.
وأضاف "القرني" بأنه تم أيضًا الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا، وإقرار تحديث برنامجَيْ ماجستير الآداب في الترجمة وماجستير علوم المختبرات الإكلينيكية، وإقرار عدد من الضوابط والسياسات والقواعد المنظمة للعملية التعليمية.
وتمت الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر، والتعيين وتجديد الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الموافقة على طلب اتفاقية التعاون بين جامعة الملك خالد ومعهد أكاديمية الحوكمة للتدريب، والموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة الملك خالد وجامعة أم القرى، واعتماد توصيات لجنة الاستثمار الواردة في محضر اجتماعها الثاني للعام 2024م.
كما تم إقرار أعداد الطلاب والطالبات المقترح قبولهم لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم في كليات الجامعة للعام الجامعي 1446.