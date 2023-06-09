"زراعة الطائف" تنظم عدداً من الفعاليات التوعوية والأنشطة في اليوم العالمي للبيئة

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف فعاليات يوم البيئة العالمي بمجمع تيرا مول، وذلك بالتعاون مع برنامج مبادرة التوعية البيئية بالوزارة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن المشاركة في يوم البيئة العالمي تمثلت في إتاحة فرصة تطوعية للتوعية بالبيئة وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة شملت رسوم الأطفال، وتوزيع البذور والشتلات المتنوعة على الزوار الى جانب نشر التوعية بمخاطر المواد البلاستيكية وعوادم السيارات والانبعاثات الكربونية وكذلك مخاطر التدخين وأثرها على الإنسان والبيئة.
وأضاف "القاضي" أن المعرض تستمر فعالياته حتى اليوم السبت، ويشارك فيه، برنامج مبادرة التوعية البيئية بالوزارة ، ومديرية الشؤون الصحية، واللجنة الوطنية تراحم ، ومجمع تاج الطفولة الطبي العام ،وفريق أثمر التطوعي للخدمة المجتمعية ، وذلك بتنظيم من قسمي البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع.
وأكد "القاضي" أهمية ترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة والسعي الى تنميتها لدى المجتمع من خلال تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية للاهتمام بالبيئة واستشعار دورها الهام في حياة الإنسان.