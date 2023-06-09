"زراعة الطائف" تنظم عدداً من الفعاليات التوعوية والأنشطة في اليوم العالمي للبيئة

وأضاف "القاضي" أن المعرض تستمر فعالياته حتى اليوم السبت، ويشارك فيه، برنامج مبادرة التوعية البيئية بالوزارة ، ومديرية الشؤون الصحية، واللجنة الوطنية تراحم ، ومجمع تاج الطفولة الطبي العام ،وفريق أثمر التطوعي للخدمة المجتمعية ، وذلك بتنظيم من قسمي البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع.