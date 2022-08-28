"تقنية الطائف" تنظم برنامجًا لتهيئة 590 متدربًا مستجدًّا للعام الجديد

وأكد عميد الكلية، خالد بن سعيد الغامدي، أن برنامج التهيئة الذي انطلق بداية هذا الأسبوع بحضور وكيل الكلية للتدريب المهندس جهاد الطحيني، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الغامدي، ووكيل الكلية للجودة المهندس خالد المالكي، اشتمل على شرح نظام الكليات التقنية للمتدربين المستجدين ونظام التدرب الإلكتروني وحقوق وواجبات المتدرب وتحفيزهم ودعمهم في أول يوم تدريبي، ويهدف إلى حل مشاكل المتدربين المستجدين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.