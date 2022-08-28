"تقنية الطائف" تنظم برنامجًا لتهيئة 590 متدربًا مستجدًّا للعام الجديد

أعدت الكلية التقنية للبنين بمحافظة الطائف، برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول لهذا العام، والبالغ عدد المقبولين فيه 590 متدربًا مستجدًّا برعاية وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية.
وأكد عميد الكلية، خالد بن سعيد الغامدي، أن برنامج التهيئة الذي انطلق بداية هذا الأسبوع بحضور وكيل الكلية للتدريب المهندس جهاد الطحيني، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الغامدي، ووكيل الكلية للجودة المهندس خالد المالكي، اشتمل على شرح نظام الكليات التقنية للمتدربين المستجدين ونظام التدرب الإلكتروني وحقوق وواجبات المتدرب وتحفيزهم ودعمهم في أول يوم تدريبي، ويهدف إلى حل مشاكل المتدربين المستجدين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.
وكان عميد الكلية التقنية بالطائف قد ألقى كلمة أمام المتدربين المستجدين، أهاب فيها بأهمية استعداد المتدرب وانتظامه واتباع الأنظمة المعمول بها في الكلية، وفي نهاية اللقاء أجاب الغامدي وقيادات الكلية عن استفسارات وأسئلة المتدربين.
وأشار رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية، نادر حكمي إلى أن الهدف من البرنامج تعريف المتدربين المستجدين بدور المؤسسة في بناء جيل واعد يدخل سوق العمل بقوة، وأشار إلى أنه تم تقسيم المتدربين وعمل البرنامج على يومين متتاليين بمقر الكلية بالرميدة وفرع الكلية بالفيصلية.
يُذكر أن اللقاء حضره مشرف تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالعزيز العامودي.