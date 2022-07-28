انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بجامعة الملك سعود
تنطلق يوم الأحد القادم 2/ 1/ 1444هـ الموافق 31/ 7/ 2022م فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وتستضيفه جامعة الملك سعود بمشاركة أكثر من 200 طالب موهوب من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر.
وأوضح رئيس البرنامج الدكتور طلال الحزيمي أن المشاركين في البرنامج سيتلقون مهارات علمية، وأنشطة شخصية، وزيارات ميدانية، يقدمها لهم كوكبة من الكفاءات الأكاديمية المتميزة بجامعة الملك سعود على مدى خمسة عشر يوماً.
وأضاف أن الطلاب سيتلقون خلال هذه الأيام العديد من العلوم من خلال مسارين أساسيين: مسار التدريب العلمي، ومسار المهارات الشخصية، إذ ستتضمن مسارات التدريب العلمي لهذا العام تسع وحدات إثرائية، وهي: وحدة التشريح ووظائف الأعضاء، ووحدة الطبية الحيوية، ووحدة التقنية الحيوية، ووحدة الأمن السيبراني، ووحدة علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ووحدة الطاقة المتجددة، ووحدة الهندسة الكهربائية، ووحدة الهندسة الميكانيكية، ووحدة الثروات المعدنية والصخرية.
وأردف "الحزيمي": أما مسار المهارات الشخصية فسيتضمن مهارتين وهما: مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، ومهارات القيادة والتأثير الاجتماعي، تقدمان على يد مدربين أكاديميين متخصصين في تدريب المهارات.
ويأتي برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي استمرارًا للتعاون المثمر بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وجامعة الملك سعود، إذ يهدف البرنامج إلى إثراء المعرفة ورفع الكفاءة والاستعداد وبناء الخبرات العلمية والعملية للطلاب الموهوبين وفق منهجيات عالمية، تسهم في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية، ولتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة العالية في سوق العمل المحلي والعالمي.