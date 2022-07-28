انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بجامعة الملك سعود

وأضاف أن الطلاب سيتلقون خلال هذه الأيام العديد من العلوم من خلال مسارين أساسيين: مسار التدريب العلمي، ومسار المهارات الشخصية، إذ ستتضمن مسارات التدريب العلمي لهذا العام تسع وحدات إثرائية، وهي: وحدة التشريح ووظائف الأعضاء، ووحدة الطبية الحيوية، ووحدة التقنية الحيوية، ووحدة الأمن السيبراني، ووحدة علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ووحدة الطاقة المتجددة، ووحدة الهندسة الكهربائية، ووحدة الهندسة الميكانيكية، ووحدة الثروات المعدنية والصخرية.