"تعليم الجوف" تطلق جائزةَ الأمير فيصل بن نواف للتميُّز التعليمي والمؤسسي

أطلقت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الجوف، جائزةَ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للتميز التعليمي والمؤسسي، في دورتها الثالثة للعام الدراسي 1445هـ.
وثمّن المديرُ العام للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني، رعايةَ ودعم أمير منطقة الجوف للتعليم، مؤكّدًا أهميةَ نشر ثقافة التميُّز في الوسط التعليمي ليصبح سلوكًا طبيعيًّا وممارسًا.
ودعا "القحطاني" المتميزين والمتميزات من جميع الفئات، إلى المشاركة في الجائزة، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي، وتشجيع وإبراز الممارسات التربوية المتميزة في كافة قطاعات التعليم بالمنطقة؛ مما ينعكس بشكل ملموس على تحسين أداء العمليات التعليمية والممارسات الإدارية، وتحقيق الجودة والتميز، إضافة إلى تهيئة المشاركين للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.
وتستهدف الجائزةُ فئاتٍ متعدّدةً من الميدان التعليمي؛ وهي: الطالب، وطالب التربية الخاصة، والمعلم، والتميز المدرسي، والمشرف التربوي، والموظف الإداري، والمبادرات، وللاطلاع على دليل الجائزة اضغط هنا: