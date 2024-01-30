"تعليم الجوف" تطلق جائزةَ الأمير فيصل بن نواف للتميُّز التعليمي والمؤسسي

ودعا "القحطاني" المتميزين والمتميزات من جميع الفئات، إلى المشاركة في الجائزة، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي، وتشجيع وإبراز الممارسات التربوية المتميزة في كافة قطاعات التعليم بالمنطقة؛ مما ينعكس بشكل ملموس على تحسين أداء العمليات التعليمية والممارسات الإدارية، وتحقيق الجودة والتميز، إضافة إلى تهيئة المشاركين للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.