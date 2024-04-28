أمين الأحساء يشيد بما حققته رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية

قال أمين مدينة الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: إن ما حققته رؤية المملكة 2030، من نجاحات وإنجازات نوعية وفق مستهدفاتها الطموحة، أسهمت بفضل الله، في تعزيز مكانة وريادة بلادنا عالميًا، وتقدمها في المجالات كافة، اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا.