أمين الأحساء يشيد بما حققته رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية

قال أمين مدينة الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: إن ما حققته رؤية المملكة 2030، من نجاحات وإنجازات نوعية وفق مستهدفاتها الطموحة، أسهمت بفضل الله، في تعزيز مكانة وريادة بلادنا عالميًا، وتقدمها في المجالات كافة، اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا.
وأضاف، أن ذلك تحقق في ظل ما وجدته الرؤية من رعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم وتمكين ومتابعة سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظهما الله-.
وتابع "الملا": نتقدم بهذه المناسبة العظيمة "المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية"، نتقدم بالتهنئة والمباركة لقيادتنا الرشيدة- أيدها الله-.
وقال: لقد حفلت رؤية المملكة 2030، منذ أن أطلقها سمو ولي العهد في الأعوام الثمانية الماضية، بنجاحات عظيمة مستديمة، أسهمت في إحداث تحول تاريخي مشرق تعززت توجهاته بفاعلية متسارعة نحو المستقبل، من خلال الجهود المتواصلة لاستكشاف وتمكين فرص التنمية والاستدامة وجودة الحياة.
إضافة إلى الاستثمار الأمثل لإمكانات ومقدرات مملكتنا وثرواتها الطبيعية وإرثها المستدام في تعزيز التنمية الوطنية والارتقاء بالمملكة إلى المكانة التي تستحقها.
وختم حديثه بالدعاء: حفظ الله، مملكتنا وقيادتنا بحفظه، وأدام علينا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.