مشاركة واسعة في معرض "مسيرة البداية" في بيشة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

انطلق معرض "مسيرة البداية"، الذي ينظمهنادي انسجام التشكيلي في محافظة بيشة من يوم الخميس، ويستمر حتى يوم الأحد القادم، وذلك بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لهذا العام 2023م، ويقام هذا المعرض في فندق خبتي جراند، وقد استقبل المعرض في أيامه الأولى عدداً كبيراً من المثقفين والمسؤولين ورجال الأعمال والتشكيليين، والإعلاميين والإعلاميات، والشعراء، والمنشدين.
كما زار المعرض عدد من أعضاء الأندية التشكيلية الأخرى في المحافظات المجاورة، وأيضاً أعضاء عدد من اللجان في محافظة بيشة، كما شارك الزوار في تلوين لوحة عن يوم التأسيس، وما زال المعرض يستقبل العديد من الزوار والمدعوين.
من جانبها قدمت قائدة نادي انسجام التشكيلي خيال الشهراني، باسمها ونيابة عن كافة عضوات الفريق كل الشكر والتقدير إلى كل من لبى الدعوة وحضر للمعرض، مؤكدة أن المعرض ما زال مستمراً في استقبال الزوار حتى يوم غد الأحد.
ويبدأ استقبال الزوار من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.
فيما أضاف المدير المناوب في فندق الخبتي قراند، سياف المعاوي، بأنهم داعمين للجميع فيما يخدم مصلحة الوطن ورؤيته ويبرز جهوده.