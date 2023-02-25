مشاركة واسعة في معرض "مسيرة البداية" في بيشة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

انطلق معرض "مسيرة البداية"، الذي ينظمهنادي انسجام التشكيلي في محافظة بيشة من يوم الخميس، ويستمر حتى يوم الأحد القادم، وذلك بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لهذا العام 2023م، ويقام هذا المعرض في فندق خبتي جراند، وقد استقبل المعرض في أيامه الأولى عدداً كبيراً من المثقفين والمسؤولين ورجال الأعمال والتشكيليين، والإعلاميين والإعلاميات، والشعراء، والمنشدين.