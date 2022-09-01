معهد الأئمة والخطباء يطلق الدورة التأسيسية للمعينين على نظام العقود

أطلق معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نجران، اليوم الخميس، الدورة التأسيسية للمعينين على نظام العقود من الأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد في المنطقة.
وانطلقت الدورة بقاعة الاجتماعات بفرع الوزارة بالمنطقة، ضمن خطة التدريب والتأهيل التي يعمل عليها المعهد خلال العام 1443- 1444هـ؛ تحقيقًا لرسالته في تنمية وتطوير قدرات منسوبي المساجد مواكبة لرؤية المملكة 2030.
ويشارك في الدورة الشيخ الدكتور موسى بن محمد التويجري، والشيخ الدكتور متعب بن عبدالعزيز السديري.
وقال مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي: إن هذه الدورة تستمرّ لمدة يومين، وتتناول محاور عدة في العقيدة والفقه والأمن الفكري والآداب والواجبات.
وأكد أهمية مثل هذه الدورات التي تأتي ضمن البرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية للأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات.
كما بيّن أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تحقيقًا للأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.