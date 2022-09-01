معهد الأئمة والخطباء يطلق الدورة التأسيسية للمعينين على نظام العقود

أطلق معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نجران، اليوم الخميس، الدورة التأسيسية للمعينين على نظام العقود من الأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد في المنطقة.