برعاية أمير القصيم.. مهرجان الموهبة والابتكار بـ"البدائع" ينطلق غدًا

ويهدف المهرجان لتمكين الموهوبين والمبتكرين من تقديم مشاريع علمية، وتحكيمها في المجالات المتنوعة، ودعمهم، ومساندتهم، والتعريف بالموهوبين والمبتكرين والمخترعين، وربطهم بالجهات الداعمة لهم، وإيجاد كوادر قادرة على رعاية الموهوبين والمبتكرين الرعاية الأمثل، وتأسيس ثقافة عامة داخل المجتمع؛ لدعم ورعاية الموهوبين.