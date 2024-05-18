برعاية أمير القصيم.. مهرجان الموهبة والابتكار بـ"البدائع" ينطلق غدًا

برعاية كريمة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، ينطلق يوم غد مهرجان الموهبة والابتكار بمحافظة البدائع.
ويهدف المهرجان لتمكين الموهوبين والمبتكرين من تقديم مشاريع علمية، وتحكيمها في المجالات المتنوعة، ودعمهم، ومساندتهم، والتعريف بالموهوبين والمبتكرين والمخترعين، وربطهم بالجهات الداعمة لهم، وإيجاد كوادر قادرة على رعاية الموهوبين والمبتكرين الرعاية الأمثل، وتأسيس ثقافة عامة داخل المجتمع؛ لدعم ورعاية الموهوبين.
ويحتوي المهرجان على العديد من المشاريع وورش العمل؛ إذ تبلغ أكثر من 500 مشروع علمي، و36 ورشة عمل، وثلاثمائة ابتكار علمي، وست ندوات علمية.
وسيشارك في المهرجان عدد من الجهات الحكومية والهيئات والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات.