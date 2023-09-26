"العماني" يستقبل مدير "ضمان رفحاء" وطلابًا من ذوي الإعاقة

استقبل محافظُ رفحاء فراج بن سعود العماني، اليوم الثلاثاء، في مكتبه؛ مديرَ مكتب الضمان الاجتماعي المشرف على الوحدات الإدارية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفحاء، مشاري بن حماد الشمري؛ للاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين.
كما حضر اللقاءَ مديرةُ مركز "أجيال الشمال" للرعاية النهارية مشاعل الشمري، وفريق العمل بالمركز، وبرفقتهم طلاب من ذوي الإعاقة.
واستعرضت مشاعل الشمري، خلال الزيارة، جهودَ واهتمامات المركز بالطلاب بدعم من القيادة الحكيمة. وكذلك قدّم الطلابُ صورةً تذكارية للمحافظ بمناسبة يوم الوطن.
من جهته أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها لفتة إنسانية لإدخال البهجة على نفوس الطلاب.
كما نوه "العماني" إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لكل الفئات الاجتماعية، ومن ضمنها الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيدًا بما رآه من عمل منظم وجهود مخلصة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.