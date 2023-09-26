"العماني" يستقبل مدير "ضمان رفحاء" وطلابًا من ذوي الإعاقة

كما نوه "العماني" إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لكل الفئات الاجتماعية، ومن ضمنها الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيدًا بما رآه من عمل منظم وجهود مخلصة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.