الرياض.. انطلاق مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس لبحث أبرز مستجدّات التشخيص والعلاج والرعاية

شهدت العاصمة الرياض، اليوم، افتتاح مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس، والذي استضافته جامعة الفيصل من اليوم إلى الرابع من فبراير ٢٠٢٣.
ويأتي المؤتمر تحت إشراف الجمعية السعودية لمرضى ألزهايمر، وبرعاية من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود - العضو الشرفي للجمعية.
وناقش المؤتمر أحدث الأبحاث والدراسات لتحسين جودة حياة مرضى ألزهايمر، بحضور أكثر من ٣٠ متحدثًا من نخبة الأطباء المتخصصين في هذا المرض.
كما استعرضت محاور المؤتمر المستجدات العلمية في مجال التشخيص والعلاج والرعاية، والأدوية الخاصة بالمرض التي شهدت تطورات متلاحقة تهدف لتحسين وعلاج المراحل المبكرة لمرضى ألزهايمر.