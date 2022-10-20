"تعليم المظيلف" يُكرم المشرف التربوي "الخيري" بمناسبة تقاعده

نظم مكتب تعليم المظيلف، اليوم الخميس، حفل تكريم وتوديع للمشرف التربوي أحمد بن علي الخيري، بمناسبة تقاعده المبكر.
حضر الحفل مدير مكتب تعليم المظيلف التابع لتعليم القنفذة محمد راجح الزبيدي، ومساعدوه ومنسوبو المكتب من مشرفين وإداريين، وعدد من رؤساء الأقسام بتعليم القنفذة.
يذكر أن "الخيري" تقاعد بعد خدمة في مجال التعليم تجاوزت ستة وثلاثين عامًا، عمل خلالها معلمًا ورائدًا للنشاط، ووكيلًا ومشرفًا للصفوف الأولية، ورئيسًا لقسم النشاط الكشفي بتعليم القنفذة، ومشرفًا للنشاط الطلابي بمكتب تعليم المظيلف.
وأعرب المكرم أحمد الخيري عن شكره وتقديره لمدير ومنسوبي مكتب تعليم المظيلف، ولكل حضور حفل التكريم، مثمنًا لهم دورهم في تكريم العلم والتعليم. كما تخلل الحفل عدد من المشاركات وتوزيع الهدايا.