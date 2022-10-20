"تعليم المظيلف" يُكرم المشرف التربوي "الخيري" بمناسبة تقاعده

يذكر أن "الخيري" تقاعد بعد خدمة في مجال التعليم تجاوزت ستة وثلاثين عامًا، عمل خلالها معلمًا ورائدًا للنشاط، ووكيلًا ومشرفًا للصفوف الأولية، ورئيسًا لقسم النشاط الكشفي بتعليم القنفذة، ومشرفًا للنشاط الطلابي بمكتب تعليم المظيلف.