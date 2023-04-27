كتابة عدل جنوب الرياض تقيم حفل معايدة بحضور الرئيس والمساعد

أقام منسوبو كتابة عدل جنوب الرياض حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، صباح الأحد، بحضور رئيس كتابة العدل الشيخ محمد بن ناصر الحامد، ومساعده الشيخ إبراهيم بن علي الحدادي، وكُتاب العدل، وموظفيها، وعدد من المراجعين، تبادلوا خلاله التهاني والتبريكات.