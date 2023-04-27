كتابة عدل جنوب الرياض تقيم حفل معايدة بحضور الرئيس والمساعد

أقام منسوبو كتابة عدل جنوب الرياض حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، صباح الأحد، بحضور رئيس كتابة العدل الشيخ محمد بن ناصر الحامد، ومساعده الشيخ إبراهيم بن علي الحدادي، وكُتاب العدل، وموظفيها، وعدد من المراجعين، تبادلوا خلاله التهاني والتبريكات.
ونظّم القسم النسائي في الكتابة حفل معايدة، بحضور مشرفة القسم النسائي كاتبة العدل وفاء بنت فالح الرشيدي، ومنسوبات كتابة العدل.
وأشاد الجميع خلال حفل المعايدة بجهود وزير العدل ووكيل التوثيق فيما يتعلق بتيسير أعمال كتابات العدل وإنجاحها، سائلين الله لولاة أمر البلاد التوفيق والهدى والرشاد، وأن يعود العيد على أمة الإسلام وهم في أحسن حال.