بحضور "السيف".. جامعة شقراء تُنظِّم معرضًا للتوعية بالأمن السيبراني وأفضل الممارسات لحماية البيانات

نظَّمت جامعة شقراء، ممثلة بإدارة الأمن السيبراني، معرضًا بعنوان "خط الدفاع الأول"؛ للتوعية بأهمية الأمن السيبراني، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمعلومات، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وبمشاركة عدد من قيادات ومنسوبي الجامعة.
وتضمَّن المعرض عددًا من الأركان، هدفت للتعريف بأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات، وتعزيز الأمن الرقمي، من بينها طُرق تعزيز الأمن السيبراني، والوقاية من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وكيفية التصدي لها، إضافة إلى عرض بعض المواد المرئية التي تستهدف رفع مستوى الوعي تجاه المخاطر المتوقعة، والطرق المثالية للتعامل عند مواجهة أي تهديد.
وتخلل المعرض تنفيذ تمرين تفاعلي لقياس مستوى الوعي لدى الحضور، وذلك من خلال تصميم أسئلة تفاعلية، تتعلق بمفاهيم الأمن السيبراني؛ بهدف اختبار مدى إلمام زوَّار المعرض بالتهديدات السيبرانية، وإتاحة الفرصة لهم لطرح ومناقشة أبرز الاستفسارات مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
ويأتي معرض الأمن السيبراني كأحد برامج وفعاليات جامعة شقراء للمشاركة في شهر التوعية بالأمن السيبراني، والكشف عن كيفية إدارة مركز العمليات الحماية من التهديدات، وكذلك الاستجابة الفعالة للتهديدات التي قد تطرأ في هذا الجانب؛ لحماية الفرد والمجتمع منها.