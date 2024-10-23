بحضور "السيف".. جامعة شقراء تُنظِّم معرضًا للتوعية بالأمن السيبراني وأفضل الممارسات لحماية البيانات

وتضمَّن المعرض عددًا من الأركان، هدفت للتعريف بأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات، وتعزيز الأمن الرقمي، من بينها طُرق تعزيز الأمن السيبراني، والوقاية من التهديدات السيبرانية المتزايدة، وكيفية التصدي لها، إضافة إلى عرض بعض المواد المرئية التي تستهدف رفع مستوى الوعي تجاه المخاطر المتوقعة، والطرق المثالية للتعامل عند مواجهة أي تهديد.