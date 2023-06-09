"رعاية الأيتام بجدة" تطلق مشروع (STEAM TEAM) لتهيئة الأيتام لسوق العمل

أطلقت جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع ( STEAM TEAM ) الذي يهدف إلى تنمية الجوانب العملية للأيتام، وتثقيفهم بعلوم المستقبل، وتعزيز ارتباطهم بالجمعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم.
وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد بن عبد الرحيم ناقرو أن مشروع ( STEAM TEAM ) هو عبارة عن تأهيل تقدمه الجمعية لمستفيديها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتسعى من خلاله الجمعية إلى تطوير وتحسين أداء مستفيدي الجمعية وإكسابهم مهارات المستقبل.
وأضاف "ناقرو" أن البرنامج يشارك فيه 80 يتيماً ويتيمة، ويسعى إلى تدريبهم وتمكينهم من المهارات التي ستسهم في تحسين جودة حياتهم كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بتجربة الجمعية في معمل الابتكار المهاري وما تم فيه من مخرجات ومبادرات في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والزراعة المائية وغيرها.
ويستمر برنامج ( STEM TEAM ) لمدة 8 أسابيع ويعيش فيه الأيتام المشاركون تجارب تنموية مختلفة، تصقل مهاراتهم وتستشرف مستقبلهم في خدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.