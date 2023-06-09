"رعاية الأيتام بجدة" تطلق مشروع (STEAM TEAM) لتهيئة الأيتام لسوق العمل

وأضاف "ناقرو" أن البرنامج يشارك فيه 80 يتيماً ويتيمة، ويسعى إلى تدريبهم وتمكينهم من المهارات التي ستسهم في تحسين جودة حياتهم كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بتجربة الجمعية في معمل الابتكار المهاري وما تم فيه من مخرجات ومبادرات في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والزراعة المائية وغيرها.