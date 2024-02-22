"البابطين" يفتتح فعاليّات الأرطاوية الثاني بالقرية التراثية ويتفقد أركان الأسر المنتجة

يُشار إلى أن المهرجان اشتمل على مبادرات اجتماعية من أصحاب المحال القديمة، وذلك بعد فتحها وإعادة تهيئتها بشكل مناسب، حيث قدم دكان الجمعية هدايا للطلاب المتفوقين بمدارس المحافظة بعدد 150 هدية على مدار أيام المهرجان، حيث لقيت أصداء واسعة وإشادة من الأهالي بقيمة وأهمية هذه المبادرة الاجتماعية.