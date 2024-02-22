"البابطين" يفتتح فعاليّات الأرطاوية الثاني بالقرية التراثية ويتفقد أركان الأسر المنتجة

افتتح محافظ المجمعة المكلف خالد البابطين فعاليّات مهرجان الأرطاوية الثاني بالقرية التراثية بحضور رئيس مركز الأرطاوية بالإنابة سلطان بن عبدالله الدويش وعبدالله السهلي مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، وفلاج بداي الحربي رئيس جمعية التنمية بالأرطاوية وعددٍ من مديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال.
وقام المحافظ في البداية بجولة على الأجنحة والأركان المشاركة من الأسر المنتجة والقطاعات الحكومية وأجنحة المتاحف التراثية والذي شارك به متحف أم ماجد (متحف الأرطاوية) ومتحف العيد للعلوم ومتحف التعليم.
واطلع البابطين على أبرز المبادرات الاجتماعية التي شارك بها القطاع الخاص عبر الجهات الطبية المشاركة والتي قدمت حزمة من الهدايا التقديرية والخصومات للزوار وجهات القطاع غير الربحي.
وقد أبدى محافظ المجمعة إعجابه بالتنظيم والمشاركات المتنوعة والتي تلبي اهتمامات المجتمع بمختلف شرائحه.
وفي نهاية الحفل الخطابي كرّم الداعمين من الأهالي والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.
يُشار إلى أن المهرجان اشتمل على مبادرات اجتماعية من أصحاب المحال القديمة، وذلك بعد فتحها وإعادة تهيئتها بشكل مناسب، حيث قدم دكان الجمعية هدايا للطلاب المتفوقين بمدارس المحافظة بعدد 150 هدية على مدار أيام المهرجان، حيث لقيت أصداء واسعة وإشادة من الأهالي بقيمة وأهمية هذه المبادرة الاجتماعية.