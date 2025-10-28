"جامعة الفيصل" تحتضن ملتقى إدراك للأورام.. الخميس

ويهدف الملتقى إلى التعريف برسالة الجمعية وأهدافها في دعم مرضى الأورام وتمكين الكوادر الطبية، إضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية والعلمية بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والبحث العلمي في المملكة، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030. كما يركّز الملتقى على أهمية الكشف المبكر عن الأورام النسائية والوراثية، ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع المختلفة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المتخصصين في مجالات الأورام والتمكين الصحي.